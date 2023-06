7 Mittlerweile hat sich Samuel sehr gut entwickelt. Foto: privat

Samuel aus Kornwestheim ist mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Zwei Operationen konnten ihn retten, eine dritte steht noch an. An Heiligabend feiert der kleine Kornwestheimer seinen ersten Geburtstag.









Es war das allerschönste Geschenk für Marion Zierke: An Heiligabend 2021 kommt ihr Sohn Samuel zur Welt – eine Hausgeburt, wie geplant. Der Kleine macht die fünfköpfige Familie aus Kornwestheim perfekt. Doch das Glück hält nicht lange an: Am 26. Dezember wählt Marion Zierke den Notruf. Die Sanitäter stellen zunächst nichts fest, im Krankenhaus dann die Gewissheit: Samuel hat einen Herzfehler. Mit nur fünf Lebenstagen wird er erstmals operiert. Mit 14 Lebenstagen gleich noch einmal.