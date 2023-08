1 Der Fahrspaß beim Fjord-Rafting musste am Mittwochmittag für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Foto: Europa-Park

Panne im Europa-Park: Etwa 15 bis 20 Boote der Attraktion Fjord-Rafting haben sich verkeilt – und sie so für eine halbe Stunde lang lahm gelegt.









Vor dem Ausgang der Europa-Park-Attraktion Fjord-Rafting ging am Mittwochnachmittag für eine halbe Stunde nichts mehr. Zwei Boote hatten sich so ineinander verkeilt, dass sie die Weiterfahrt blockierten. Immer mehr Boote mit Fahrgästen sammelten sich so an. Das berichtet der Schwarzwälder Bote.