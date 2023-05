Kita-Situation in Stuttgart

Wie unsicher die Betreuungssituation in den Kitas in Stuttgart für Eltern ist, konnten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in ihrer jüngsten Sitzung live erleben: Um punkt 15 Uhr verließ der Gemeinderat Jörg Sailer (Freie Wähler) den Raum. Zuvor hatte er angekündigt, gehen zu müssen, „weil unser Kindergarten wegen Personalnot schon um halb vier zumacht – und nicht wie eigentlich um halb fünf“.