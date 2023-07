Kita-Demo am 7. Juli in Stuttgart

1 Hilft eine Demo gegen die Kita-Krise? Stadt und Eltern sind sich da uneins. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Eltern- und Erzieher-Initiative „Kitastrophe Stuttgart“ ruft am 7. Juli zur Demo wegen der schwierigen Lage in Kitas auf. Die Stadt untersagt ihren Einrichtungen, dafür zu werben. Wie gehen die anderen Träger damit um?









Um für ihre Forderungen und eine geplante Demo am Freitag, 7. Juli, auf dem Stuttgarter Marktplatz Werbung zu machen, trat die Initiative „Kitastrophe Stuttgart“, zu der Eltern, Erzieherinnen und Erzieher gehören, auch an die Stuttgarter Kitas heran mit der Bitte, Flyer und Plakate auszulegen. Doch während beispielsweise in einigen evangelischen Kitas das Plakat mit dem gezeichneten Mädchen samt dem Slogan „Stoppt den Kita-Notstand!“ aushängt, untersagte die Stadt ihren Einrichtungen, für die Demo Werbung zu machen.