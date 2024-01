Kirchliche Sozialstation in Kornwestheim: Cremes und Desinfektionsmittel gestohlen

1 Die Einbrecher scheiterten an einer zweiten Tür. (Symbolbild) Foto: Adobe/Christian Schwier

Einbrecher haben die Eingangstür der Kirchlichen Sozialstation in Kornwestheim aufgehebelt. Im Inneren rissen die Unbekannten mehrere Kartons mit Pflege- und Hygieneprodukten auf, an denen sie sich auch bedienten.











Link kopiert



Die Kirchliche Sozialstation in Kornwestheim ist in der Nacht zum Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. Die Unbekannten hatten zuerst versucht die Scheibe der Eingangstür in der Beate-Paulus-Straße einzuwerfen. Nachdem ihnen das misslang, hebelten sie die Tür kurzerhand auf. Anschließend rissen die Einbrecher mehrere Kartons auf, in denen sich Hygiene- und Pflegeprodukte befanden.