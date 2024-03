Brand in Baumarkt löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

6 Eine Rauchsäule war bereits von weitem zu erkennen. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

In einem Baumarkt in Kirchheim unter Teck bricht am Ostersonntag ein Brand aus. Die Feuerwehr eilt mit einem Großaufgebot zum Brandort und kann das Feuer löschen. Die Einzelheiten.











Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz in die Stuttgarter Straße nach Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ausgerückt. Ein Baumarkt war in Brand geraten.