Kirchheim unter Teck Brand im Krankenhaus fordert ein Todesopfer

Von ck 20. Januar 2019 - 23:02 Uhr

In der Klinik Kirchheim brach am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus, bei dem laut Polizei eine Person ums Leben kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an.





Stuttgart - Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr im Klinikum in Kirchheim zu einem Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. Der Brand soll in einem Zweibettzimmer der geschlossenen Abteilung ausgebrochen sein, das mit zwei Personen belegt war.

Bei dem Brand soll laut Polizei ein 69-jähriger Bewohner des Zimmers ums Leben gekommen sein. Der zweite Bewohner des Zimmers konnte außerhalb des Zimmers angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.