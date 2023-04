1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Mehrere Personen sollen am Mittwoch in einem weißen Tesla mit Esslinger Kennzeichen in Kirchheim vor der Polizei geflüchtet sein. Eine Streife habe das Auto kurz vor 19 Uhr in der Henriettenstraße zu einer Kontrolle anhalten wollen. Die Fahrerin ignorierte laut Polizei jedoch die Aufforderung und fuhr in Richtung Innenstadt. Dann sei sie in die Steingaustraße abgebogen und mit teils mehr als 100 Kilometern pro Stunde über die Nürtinger Straße Richtung Kruichling gefahren. Schließlich sei die Fahrerin in den Wald Richtung Oberboihingen gefahren. Da dort Spaziergänger unterwegs waren, habe die Polizei auf eine Verfolgung verzichtet. Der Tesla ist den Angaben zufolge auf eine Mietwagenfirma zugelassen und wurde in der Wächterstraße in Stuttgart geortet, wo er abgestellt worden war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 21 / 501-0 zu melden.