1 Die Polizei kann den 23-Jährigen schnappen (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 23-Jähriger soll in Kirchheim/Teck einen Mann mit einem Gemüsemesser verfolgt haben. Passanten alarmieren die Polizei. Der verwirrte Mann wird geschnappt.

Kirchheim/ Teck - Ein mit einem Messer bewaffneter 23-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in der Charlottenstraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich gegen 8 Uhr mehrere Anrufer, weil ein Mann mit einem Messer in der Hand einen anderen verfolgen würde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizeibeamten den 23-Jährigen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stellen.

23-Jähriger wird in eine Fachklinik eingeliefert

Auf nachdrückliche Ansprache durch die Beamten warf er sein Gemüsemesser, das er immer noch in der Hand gehalten hatte, weg. Er wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war es zwischen dem 23-Jährigen und einem 40-Jährigen tags zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen. Als beide nun wieder aufeinandertrafen und der Ältere das Gemüsemesser erkannte, ergriff dieser sofort die Flucht und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand.