7 Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß völlig demoliert. Foto: 7aktuell/Moritz Bassermann

Ein 70-Jähriger ist am Freitagmorgen auf der Plochinger Steige mit seinem Skoda auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Audi einer 27-Jährigen zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen schwer verletzt.

Kirchheim - Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße zwischen Kirchheim und Wernau sind am Freitagmorgen vier Personen schwer verletzt worden. Laut der Polizei war ein 70-jähriger Skoda-Fahrer auf der Straße, die als Plochinger Steige bekannt ist, kurz nach 8.30 Uhr in Richtung Wernau unterwegs gewesen. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Audi einer 27-Jährigen.

Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Fahrer sowie ein 79-Jähriger und eine 67-Jährige im Skoda wurden schwer verletzt und wurden stationär in umliegenden Kliniken aufgenommen. Zur ihrer Versorgung waren vier Rettungs- und drei Notarztwagen zum Unfallort ausgerückt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Die Plochinger Steige musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie zur Reinigung der Fahrbahn in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Da Öl ausgelaufen war, musste ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden. Gegen 11.15 Uhr war die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.