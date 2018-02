Kirchheim am Neckar Frau von Baustellenfahrzeug überrollt – B27 voll gesperrt

Von red 01. Februar 2018 - 19:06 Uhr

Schwerer Unfall in Kirchheim am Neckar. Foto: dpa

Tragischer Vorfall auf der B27 in Kirchheim am Neckar. Am Abend wurde eine Frau von einem Baustellenfahrzeug überrollt.

Kirchheim am Neckar - Bei einem schweren Unfall in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Donnerstagabend eine ältere Frau tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die ältere Dame am Rande der B27 auf dem Gehweg unterwegs und wurde mitsamt ihrem Rollator von einem Baustellenfahrzeug überrollt.

Die Bundesstraße musste im Anschluss an den Unfall voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden.

Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.