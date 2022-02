1 Welche neuen Kinofilme kommen im März 2022? Foto: Iuliia Pilipeichenko/Shutterstock

Welche neuen Filme schaffen es im kommenden Monat in die deutschen Kinos? Von packenden Superheldenfilmen über emotionale Dramen bis hin zu liebenswerten Familienfilmen ist für alle etwas dabei.















Im März 2022 dürfen sich Fans von Comic-Verfilmungen freuen – und zwar sowohl Marvel- als auch DC-Anhänger, denn gleich zwei neue Blockbuster starten in unseren Kinos. Buntes Popcornkino gibt es auch mit neuen Animationsfilmen für die ganze Familie. Was sonst noch dabei ist? Hier ein Überblick.

The Batman | Start: 03.03.2022

Genre: Action, Drama, Thriller

Besetzung: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell uvm.

Regie: Matt Reeves

Es ist nicht die erste Batman-Verfilmung und es wird nicht die letzte bleiben. Doch diese düstere Version des Fledermausmannes wird seit Langem mit Spannung erwartet. In die Rolle des Rächers schlüpft diesmal Robert Pattinson, der aus seiner Twilight-Rolle längst hinausgewachsen ist. An seiner Seite: Zoë Kravitz als Catwoman sowie Paul Dano als Riddler.

The Card Counter | Start: 03.03.2022

Genre: Thriller, Krimi, Drama

Besetzung: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe uvm.

Regie: Paul Schrader

William Tell will einfach nur Karten spielen. Seine spartanische Existenz auf der Casinospur wird erschüttert, als er von Cirk angesprochen wird, einem verletzlichen und wütenden jungen Mann, der Hilfe bei der Ausführung seines Racheplans an einem Militäroberst sucht. Tell sieht in der Beziehung zu Cirk eine Chance auf Erlösung. Doch Cirk auf dem rechten Weg zu halten erweist sich als unmöglich und reißt Tell zurück in seine dunkle Vergangenheit.

Cyrano | Start: 03.03.2022

Genre: Drama, Historie, Musical, Liebe

Besetzung: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn uvm.

Regie: Joe Wright

Cyrano de Bergerac war seiner Zeit weit voraus und glänzt sowohl mit seinem wilden Wortwitz bei verbalen Wettstreits, als auch mit seinem brillanten Fechtstil bei so manchem Duell. Doch Cyrano ist überzeugt, dass er aufgrund seines Aussehens der Liebe seiner guten Freundin, der schönen Roxanne, nicht würdig ist – und zu allem Überfluss hat sich Roxanne auf den ersten Blick in Christian verliebt.

Blue Bayou | Start: 10.03.2022

Genre: Drama

Besetzung: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien uvm.

Regie: Justin Chon

„Es geht nicht darum, woher du kommst. Es geht darum, wo du hingehörst.“ Ein koreanisch-amerikanischer Mann, der in Louisiana aufgewachsen ist, arbeitet hart, um ein Leben für seine Familie zu schaffen. Doch er muss sich mit den Geistern seiner Vergangenheit auseinandersetzen, als er entdeckt, dass er aus dem einzigen Land, das er jemals sein Zuhause genannt hat, abgeschoben werden könnte.

Die Gangster Gang | Start: 10.03.2022

Genre: Animation, Familie, Komödie, Action

Besetzung/ Sprecher: Sebastian Bezzel, Kurt Krömer, Fynn Kliemann, Joyce Ilg, Jannis Niewöhner, Max Giermann uvm.

Regie: Pierre Perifel

Die berüchtigte Gangster Gang besteht aus den meistgesuchten Schurken der Welt – zahlreiche Überfälle und andere Verbrechen gehen auf ihr Konto. Als sie schließlich geschnappt werden, will Anführer, Mr. Wolf, einen Deal eingehen, um sie alle vor dem Gefängnis zu bewahren.Er will das Image der Gang aufpolieren, indem die Gangster jetzt die Guten werden – oder zumindest so tun, als ob…

Jackass Forever | Start: 10.03.2022

Genre: Komödie, Action, Dokumentation

Besetzung: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius uvm.

Regie: Jeff Tremaine

Manche Leute lernen nie dazu, könnte man meinen, wenn man die Trailer für den neuen Jackass-Film sieht. Der Name (Jackass heißt auf Deutsch so viel wie Trottel oder Dummkopf) ist wieder Programm. Die Stuntmen und Entertainer Johnny Knoxville und Steve-O wurden in den frühen 2000er Jahren durch ihre witzige, aber oft auch brutale TV-Show „Jackass“ für eine ganze Generation zu Legenden. Mit Jackass Forever kehrt der mittlerweile 50-Jährige Knoxville zurück ins Kino. Es ist die 5. Verfilmung der TV-Show. Mit dabei sind auch Promis wie Machine Gun Kelly, Eric André und Tyler, the Creator.

Küss Mich, Mistkerl! | Start: 10.03.2022

Genre: Liebeskomödie

Besetzung: Lucy Hale, Austin Stowell, Yasha Jackson uvm.

Regie: Peter Hutchings

Ambulance | Start: 24.03.2021

Genre: Action, Thriller, Krimi

Besetzung: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González uvm.

Regie: Michael Bay

Eigentlich sollte es ein einfacher Raubüberfall werden… Der dekorierte Veteran Will Sharp braucht dringend Geld, um die Arztrechnungen seiner Frau zu bezahlen, und bittet seinen Adoptivbruder Danny um Hilfe. Danny, ein charismatischer Berufsverbrecher, bietet ihm stattdessen einen Coup an: den größten Bankraub in der Geschichte von Los Angeles: 32 Millionen Dollar. Für diesen Actionthriller zeichnet Michael Bay verantwortlich, der bereits Actionkracher wie Transformers, Pearl Harbor und The Rock auf die Leinwand brachte.

Come on, Come on | Start: 24.03.2022

Genre: Drama

Besetzung: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann uvm.

Regie: Mike Mills

Johnny lebt in New York und widmet sich ganz seiner Arbeit beim Radio. Er ist viel unterwegs, um mit Kindern über ihre Hoffnungen und Träume zu sprechen. Als seine Schwester in Los Angeles in Not gerät, bietet Johnny an, sich um ihren Sohn Jesse zu kümmern. Auch mit ihm spricht er ehrlich über seine Vorstellungen vom Leben, der Zukunft und seinen Träumen. Regisseur Mike Mills ließ sich von einem Gespräch mit seinem eigenen Sohn zu diesem Film inspirieren. Das Drama wurde bereits für zahlreiche Filmpreise nominiert.

JGA: Jasmin. Gina. Anna. | Start: 24.03.2022

Genre: Komödie, Liebe

Besetzung: Luise Heyer, Axel Stein, Julia Hartmann, Taneshia Abt, Teresa Rizos uvm.

Regie: Alireza Golafshan

Eigentlich wollten Jasmin, Gina und Anna den Junggesellinnenabschied ihrer gemeinsam Freundin feiern – doch die cancelt alle Pläne! Kurzerhand fliegen die drei Frauen also alleine nach Ibiza, um zu feiern. Was sie nicht ahnen: Dort treffen sie auf Jasmins Ex-Freund Tim, der mit seinen Kumpels auf Ibiza ist, um ebenfalls einen JGA zu feiern. Katastrophen sind vorprogrammiert!

Tove | Start: 24.03.2022

Genre: Drama, Biographie

Besetzung: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney uvm.

Regie: Zaida Bergroth

Viele von uns sind mit den süßen „Mumins“ aufgewachsen – den nilpferdartige Trollwesen, erschaffen von der finnlandschwedischen Künstlerin Tove Jansson. Insgesamt 9 Bücher und vier Bilderbücher veröffentlichte Jansson über die liebenswerten Fabelwesen. Der Film „Tove“ beschäftigt sich mit ihrer Geschichte, der Entstehung der Mumins ab 1945 sowie ihrer Liebe zu einer anderen Frau.

Morbius | Start: 31.03.2022

Genre: Fantasy, Action, Science Fiction

Besetzung: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson, Michael Keaton uvm.

Regie: Daniel Espinosa

Marvel-Fans dürfen sich im März 2022 über einen neuen Film aus dem Comic-Kosmos freuen. Der düstere Streifen dreht sich um Dr. Michael Morbius und lässt die Grenze zwischen Held und Schurke verschwimmen. Morbius leidet an einer seltenen Blutkrankheit und ist entschlossen, andere zu retten, die dasselbe Schicksal ereilt. Was zunächst wie ein Erfolg aussieht, entpuppt sich jedoch bald als ein Mittel, das schlimmer sein könnte, als die Krankheit…

