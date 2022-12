1 Wie sein Vorgänger schickt sich auch Avatar 2 an, Zuschauerrekorde in den Kinos zu brechen. Foto: picture alliance/dpa/20th Century Studios

Der mehr als drei Stunden lange Film Avatar 2 hat sowohl in Deutschland als auch in Frankreich innerhalb von Tagen Zuschauerrekorde gebrochen.















Das Science-Fiction-Spektakel „Avatar 2“ hat es mit 6,9 Millionen Besucherinnen und Besuchern zum meistgesehenen Film 2022 in Frankreich geschafft. Es habe nur 15 Tage gedauert, um mit 6 870 704 Millionen Zuschauern diesen Rekord am Donnerstagabend zu erreichen. Danke an die Kinos und die Zuschauer, teilte Frédéric Monnereau, der französische Vertriebschef von Disney, am Freitag auf Twitter mit.

Auch in Deutschland schlägt der dreistündige Blockbuster „Avatar 2: The Way of Water“ von James Cameron Rekorde. Der deutsche Branchenverband HDF Kino hat das Werk mit dem Preis der Goldenen Leinwand ausgezeichnet, weil es die Marke von drei Millionen Besucherinnen und Besuchern seit Beginn der Corona-Pandemie am schnellsten erreicht habe. Der Abenteuerfilm war am 14. Dezember in den Kinos angelaufen.