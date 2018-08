Kinderspielplatz in Freudenstadt Unbekannter stellt Messer-Falle auf

Von red/dpa 24. August 2018 - 19:19 Uhr

Ein Unbekannter hatte ein Messer in einer Rasenfläche bei einem Spielplatz so platziert, dass erhebliche Verletzungsgefahrt bestand. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der Nähe eines Kinderspielplatzes in Freudenstadt hat ein Unbekannter ein Messer mit einer zirka zehn Zentimeter langen Klinge so in den Rasen gesteckt, dass eine hohe Verletzungsgefahrt bestanden hat.

Freudenstadt - Ein Unbekannter hat in Freudenstadt ein Messer in der Nähe eines Kinderspielplatzes wie eine Falle platziert. Nach Angaben der Polizei hatte er am Freitagmorgen ein Küchenmesser mit dem Griff in die Rasenfläche gesteckt. Es ragte demnach aus dem Rasen. „Es bestand eine hohe Verletzungsgefahr“, teilte die Polizei mit.

Die Klinge hatte demnach ein Länge von 10,5 Zentimetern. Einem Sprecher zufolge wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei dem Messer handelte es sich um ein sogenanntes Vespermesser.