1 Die Anklägerin bezeichnete die schriftlichen Fantasien des Schauspielers Florian Teichtmeister als „pädo-sadistisch“. (Archivbild) Foto: IMAGO/Starface/IMAGO/Romuald Meigneux / Starface

Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister soll Tausende kinderpornografische Bilder besessen und Collagen hergestellt haben. Jetzt hat in Wien der Prozess begonnen – mit brutalen Schilderungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister hat sich vor Gericht des Besitzes und der Herstellung von kinderpornografischem Material schuldig bekannt. Alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige am Dienstag in Wien. „Niemand wusste von all dem.“ Dem Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Haft.