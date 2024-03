Kindergeburtstag im Kreis Schwäbisch Hall: Vater löst mit Spielzeugpistole und Sturmhaube Polizeieinsatz aus

1 Ein Vater aus Gerabronn hat mit Sturmhaube bekleidet und einer Spielzeugpistole einen Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Kickner/IMAGO/bruno kickner

Mit einer Sturmhaube und einer Spielzeugpistole in der Hand hat ein Mann im Kreis Schwäbisch Hall einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten am Freitagmorgen einen mutmaßlich bewaffneten, maskierten Mann gesehen und die Polizei verständigt.











Link kopiert



Mit Sturmhaube bekleidet und einer Spielzeugpistole in der Hand hat ein Vater in Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hätten am Freitagmorgen einen vermeintlich bewaffneten und maskierten Mann gesehen und die Polizei verständigt, wie am Nachmittag mitgeteilt wurde.