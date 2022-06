1 Nachwuchsreporter mit OB: er isst am liebsten Rostbraten mit Spätzle. Foto: lg//Piechowski

Angenehmer als sein Dienstzimmer dürfte am Mittwoch der 6. Stock des Hotels Emilu gewesen sein. Eine leichte Brise weht, frisches Obst auf Tellern und kalte Getränke warten auf Frank Nopper – und wissbegierige Kinder, deren Vereine sich am 25. und 26. Juni an einem zweitägigen Festival beteiligen. Schließlich ist der OB dessen Schirmherr und soll ein bisschen die Werbetrommel rühren.

Lob für den ehemaligen Sportlehrer

Die Nachwuchsreporter, die beim DJK Sportbund und beim FSV Waldebene Ost ihren sportlichen Ambitionen nachgehen, fragten professionell das Naheliegende: „Treiben Sie Sport, und welchen?“, will Davio (10) wissen. Der OB muss eingestehen: „Leider treibe ich viel zu wenig Sport, aber wenn, dann schwimme ich am liebsten oder gehe spazieren“. Gleichwohl sei Sport eines seiner Lieblingsfächer gewesen, und dann offenbart er, dass der heutige Umwelt- und Verkehrsminister Baden-Württembergs, Winfried Hermann, in der Abi-Klasse sein Sportlehrer gewesen sei. Ob er dessen Umweltpolitik so gut findet wie dessen sportpädagogischen Fähigkeiten damals, lässt Nopper freilich offen.

Bastian (10) entlockt dem OB, dass sein Lieblingstier seine Hauskatze sei, Paula (13), dass er in vielen Vereinen passives Mitglied ist, darunter beim VfB und bei den Stuttgarter Kickers, Anton (8), dass er bis zur achten oder neunten Klasse kein guter Schüler gewesen sei, sein Lieblingsessen Rostbraten mit Spätzle sei und dass er am liebsten Urlaub im „Allgäu, am Bodensee und am Comer See“ mache, „allerdings habe ich noch nie meinen gesamten Urlaub genommen, nur im Stuttgarter Wahlkampf“. Am Ende ermuntert Frank Nopper die Kinder, sich in der Stadt zu engagieren und empfiehlt die Kinderversammlung und den Jugendrat.

Spiele-Wochenende in der City

Veranstalter des 18. Kinder- und Familienfestivals ist die City-Initiative Stuttgart (Cis), der Sportkreis Stuttgart, die Dachorganisation von rund 300 Sportvereinen in Stuttgart, ist Veranstaltungspartner. Auf dem Schlossplatz und im oberen Schlossgarten präsentieren am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, rund 40 Sportvereine ihre Angebote. Es geht aber nicht nur sportiv zu, denn bei 120 Aktionen können sich die Besucher vielfältigen Themen widmen, von der Wissenschaft über Naturkunde bis hin zur Ernährung – oder einfach nur an einer der vielen Stationen spielen.