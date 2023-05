1 Essen im Kindergarten: in Gerlingen kann das nicht jedes Kind. Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerlingen - Wenn Ina Mattheis (Name geändert) unter der Woche um 6 Uhr früh aufsteht, hat sie alle Hände voll zu tun. Sie macht sich, so berichtet sie, für die Arbeit startklar und die Kinder für den Kindergarten beziehungsweise die Schule – und muss dem Kindergartenkind außerdem ein Frühstück mitgeben sowie ein Vesper gegen den Hunger um die Mittagszeit. Soll das Essen warm sein, packt sie es in einen Thermobehälter. Es sei nicht möglich, eine Mahlzeit vor Ort zu erwärmen. „Leider gibt es in der Waldsiedlung für VÖ-Kinder kein Angebot für ein warmes Mittagessen“, kritisiert Ina Mattheis. VÖ für verlängerte Öffnungszeiten heißt in der Waldsiedlung, dass die Eltern ihre Kinder bis 14 Uhr betreuen lassen können. Ganztagskinder indes bleiben bis 16 Uhr und erhalten ein warmes Mittagessen. Das ist vorgeschrieben.