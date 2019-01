Kim Kardashian Baby Nummer vier ist unterwegs

Von (hub/spot) 15. Januar 2019 - 09:59 Uhr

Kanye West und Kim Kardashian bei einem Auftritt in New York City Foto: JStone / Shutterstock.com

Drei Kinder haben die beiden schon, jetzt hat Kim Kardashian bestätigt, dass sie und Ehemann Kanye West bald wieder Eltern werden.

Jetzt ist es offiziell: Kim Kardashian (38) hat bestätigt, dass sie und Kanye West (41) wieder Eltern werden. Das vierte Kind der beiden wird ein Sohn und von einer Leihmutter ausgetragen. Das verriet Kardashian laut US-Medienberichten bei einem Auftritt in der TV-Show "Watch What Happens Live".

Einen Duft von Kim Kardashian gibt es hier

Moderator Andy Cohen (50) fragte in seiner Sendung den Berichten zufolge bei Kim Kardashian nach, ob sie an einem weiteren Kind "arbeiten". Und die Antwort kam prompt: "Das tun wir", erklärte der Reality-TV-Star. Die 38-Jährige fügte hinzu: "Es wird ein Junge. Ich glaube, es ist schon durchgesickert. Ich war auf unserer Weihnachtsfeier betrunken und habe es einigen Leuten erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, wem ich es gesagt habe, weil ich normalerweise nie betrunken bin."

Kim Kardashian und Kanye West sind seit 2014 verheiratet. Das erste gemeinsame Kind, Tochter North, brachte die 38-Jährige im Juni 2013 zur Welt. Ihr zweites Kind, Sohn Saint, wurde im Dezember 2015 geboren. Weil es bei beiden Schwangerschaften zu schweren Komplikationen gekommen war, rieten die Ärzte Kardashian von einer weiteren Schwangerschaft ab. Im Januar 2018 brachte schließlich eine Leihmutter Tochter Chicago zur Welt. Genau wie jetzt Baby Nummer vier, das laut US-Medienberichten im Frühjahr geboren werden soll.