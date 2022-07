1 Wenn plötzlich der Autoauspuff röhrt: Ist denn der Katalysator noch dran – oder etwa gestohlen worden? Foto: Fotolia/Ingo Bartussek

Stuttgart - Als die Besitzerin zu ihrem geparkten Mercedes zurückkehrt, sieht sie gleich, dass da etwas nicht stimmen kann. An dem älteren C-Klasse-Modell hängt der Auspuff runter. Drei Tage lang stand der Wagen auf dem kleinen Park-and-Ride-Platz an der Ecke Löwentorstraße und Emil-Kiemlen-Weg in Bad Cannstatt, und in dieser Zeit haben sich Fremde daran zu schaffen gemacht. Als ein Bekannter das Auto begutachtet und den gestohlenen Katalysator feststellt, erstattet sie am Samstag Anzeige. Sie ist nicht die einzige.

Nicht nur die Betroffene fragt sich: Warum nehmen die Täter einen alten Mercedes ins Visier und sägen alte Katalysatoren ab? Die Täter müssen irgendwann zwischen dem 1. und 3. September zugeschlagen haben – und das unbemerkt. Polizeibeamte, die am Samstag den Tatort in Augenschein nehmen, finden noch zwei weitere Autos ohne Kat: Ein Mercedes E-Klasse und ein Opel Vectra. „Alles ältere Modelle, zwischen zehn und 20 Jahre alt“, sagt Polizeisprecherin Meret Sigle. Die anderen Autobesitzer hatten von der Tat offenbar noch gar nichts bemerkt. Sie sollen möglichst noch im Laufe des Montags kontaktiert werden.

Vermehrt Fälle in Stuttgart und der Region

Vieles spricht dafür, dass die Fälle mit einer ähnlichen Tat am 1. September im Stuttgarter Osten zu tun haben. Ebenfalls auf einem P+R-Platz, nämlich an der Pischekstraße auf Höhe der Stadtbahn-Haltestelle Geroksruhe, waren die Auspuff-Säger an einem BMW zugange. Sie ließen gegen 13.45 Uhr den Katalysator mitgehen. Dabei fielen der Besitzerin zwei flüchtende Männer auf. Nach ihren Angaben handelte es sich dabei um etwa 45 bis 50 Jahre alte Männer mit „osteuropäischem Erscheinungsbild“, sie fuhren mit einem Kleinwagen mit vermutlich Berliner Kennzeichen davon. Weitere Zeugenhinweise gibt es nicht.

Offenbar erreicht eine Diebstahlserie die Region, die bereits zum Jahresende 2019 zunächst besonders in Großbritannien grassierte, sich dann im Frühjahr auch nach Deutschland ausbreitete. Ende Februar wurden in Steinenbronn (Kreis Böblingen) gleich 20 Katalysatoren erbeutet. Danach war etwas Ruhe – bis im August die Täter in Sindelfingen und Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zuschlugen.

Worum es den Tätern geht

Kein Zweifel, dass es sich bei den Tätern um organisierte Gruppen handelt. Im gleichen Zeitraum wie in Stuttgart schlugen die Auspuff-Säger auch in Pforzheim, in Bad Homburg und Kaiserslautern zu – in letzterem Fall sogar auf einem belebten Parkplatz eines Krankenhauses. In Stuttgart werden die Fälle noch von den einzelnen Revieren bearbeitet. „Wenn da Zusammenhänge erkennbar werden sollten, könnte es hier aber auch zentrale Ermittlungen geben“, so Polizeisprecherin Sigle.

Dabei geht es den Tätern weniger um Ersatzteile für ältere Autos. Sie haben es mit ihren Trennschleifern vor allem auf die Edelmetalle abgesehen, die in dem Katalysator verbaut sind. Hier besonders: Palladium. Die Preise sind in den Krisenzeiten förmlich explodiert, haben sich in den letzten vier Jahren verfünffacht. Die Feinunze (31,1 Gramm) war bis zu 2500 Euro wert, derzeit sind es immer noch knapp 1950 Euro. Ein Gramm kostet aktuell etwa mehr als 62 Euro. Aus einem Kat sind etwa zwei Gramm herauszuholen.

Die Fahrzeugmarke ist egal

Aufbocken, anheben, absägen, abhauen: Dass vor allem ältere Modelle betroffen sind, dürfte einen einfachen Grund haben: Damals haben die Hersteller noch mehr auf Palladium gesetzt als heute. Die jeweiligen Automarken sind den Tätern egal: Zuletzt waren es Mercedes, BMW, VW, Toyota, Opel oder Mitsubishi. Gemeinsam haben sie nur eines: Es müssen Benziner- oder Hybridantriebe sein. Besitzer von Dieselautos können sich eher beruhigt zurücklehnen.