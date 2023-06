Strahlender Sonnenschein zum Startschuss des Kesselfestivals zieht nicht nur Besucher aus Stuttgart an. Neben Stars wie Rea Garvey und Apache 207 gibt es das ganze Wochenende viel zu entdecken. Wir haben uns auf dem Wasengelände umgeschaut.

Bunte Girlanden flattern in der Luft, im Hintergrund läuft beschwingte Musik, die Sonne scheint und sogar ein Riesenrad dreht munter seine Runden. Beim Kesselfestival ist für jeden etwas geboten. Neben zahlreichen Sportattraktionen wie Basketball, Stand-up-Paddle und Tennis können Besucher über einen Secondhandmarkt schlendern, sich über nachhaltige Angebote informieren oder sich im Schatten auf zahlreichen Sonnenstühlen ausruhen.

Aber auch die Familie kommt nicht zu kurz. Das freut Ina und Lars aus Bietigheim-Bissingen, da sie deswegen mal wieder auf ein Festival gehen können: „Wir haben aufgrund unseres Kindes die letzten Jahre darauf verzichtet, aber dank dem tollen Familienangebot hier lässt sich das auch mit Kind super vereinen“, sagt das Paar. Neben Kinderprogramm im Zirkuszelt gibt es Schminkstationen und ein Kinderatelier, bei dem sich Groß und Klein kreativ austoben können.

Auf Zeit mit der Familie freut sich auch Familie Williams. „Wir können heute einfach mal den ganzen Tag zusammen sein und haben Mama und Papa für uns allein“, sagt Tochter Ella. Mama Sissi stimmt ihr zu: „Es ist schön einfach mal was anderes mit der Familie zu machen, nicht immer Freibad oder zuhause sitzen.“ Außerdem freut sich die Familie auf ein Highlight ganz besonders: „Wir sind aber auch wegen Apache hier. Da findet man uns nachher vor der Bühne beim Abtanzen“, sagt Papa Kevin.

Großteil wegen Apache da

Wegen des Rappers Apache aus Ludwigshafen zieht es einen Großteil der Besucher am Samstag auf das Gelände am Cannstatter Wasen. Lukas und Steffi sind dafür sogar aus Frankfurt angereist, denn sie verbinden mit dem Star etwas Besonderes: „Eines seiner allerersten Lieder haben wir am Anfang unserer Beziehung immer gehört und deswegen wollten wir ihn unbedingt mal live sehen“, sagt Lukas. Die Zeit bis zum Konzert verbringen die beiden mit einem weiteren Hobby: „Lukas steht extrem auf Slacklinen und hier ist ja heute der World-Cup, das schauen wir uns auf jeden Fall an“, sagt Steffi.

Das Kesselfestival findet noch bis Sonntag auf dem Cannstatter Wasen statt. Tickets gibt es online oder vor Ort. Tagestickets kosten 44,90 Euro. Eine Familie mit bis zu vier Menschen zahlt pro Tag 129,90 Euro. Am Sonntag noch folgende Acts zu sehen: die Stars der Grundschulkinder, Deine Freunde; der Geheimtipp aus Berlin, Großstadtgeflüster; die österreichischen Tausendsassas Bilderbuch; Grenzgänger Clueso und der Ire Rea Garvey.