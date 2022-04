1 Die Polizei hat routinemäßig ihre Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: StZ/Weingand

An der Bahnstrecke am Ortsrand von Rommelshausen ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden weitgehend aus.















An der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Endersbach ist am Freitagvormittag ein Mensch uns Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf den Gleisen am Ortsausgang von Kernen-Rommelshausen in Richtung Weinstadt-Endersbach.

Dort wurde gegen 10.20 Uhr eine von der Polizei nicht näher genannte Person von einer S-Bahn erfasst. Sie verstarb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, laut einem Sprecher geht sie davon aus, dass es sich um einen Suizid gehandelt hat. Der Bahnverkehr war bis zum Nachmittag beeinträchtigt.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/