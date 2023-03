11 Die Feuerwehr holte vier Personen über die Drehleiter aus dem Haus. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Montagabend kam es aus noch unklarer Ursache in Esslingen in einem Mehrfamilienhaus in der Hirschlandstraße zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr rettete eine Familie mit der Drehleiter, verletzt wurde niemand.









In der Hirschlandstraße in Esslingen hat die Feuerwehr am Montagabend mit einer Drehleiter eine vierköpfige Familie aus einem Haus gerettet, weil das Treppenhaus durch einen Kellerbrand verraucht war. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 21 Uhr ein Notruf ein, weil Bewohner des Mehrfamilienhauses festgestellt hatten, dass sich Rauch im Treppenhaus bildete. Am Ort des Geschehens konnte die Feuerwehr einen Kellerbrand feststellen, außerdem waren im zweiten Stock des Hauses Personen in zwei Wohnungen.

Keine Gefahr für Bewohner

Die Einsatzkräfte konnten schnell mit diesen Kontakt aufnehmen und sie beruhigen: Es bestehe keine Gefahr. Da eine vierköpfige Familie sich jedoch im Haus sehr unwohl fühlte, holte die Feuerwehr die vier Personen über eine Drehleiter heraus. Die 39 Feuerwehrleute konnten den Brand laut Polizei rasch löschen, anschließend wurden Keller und Treppenhaus gelüftet. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 10 000 Euro. Alle 18 Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst untersucht und konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück.