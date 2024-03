1 Er ist wieder da: MagentaTV reaktiviert Béla Réthy. Foto: imago images/Metodi Popow

Nur anderthalb Jahre nach seinem Rücktritt als TV-Kommentator: MagentaTV holt für die Fußball-EM im Sommer Béla Réthy zurück. Allerdings in einer anderen Funktion als gewohnt. Ganz weg war der Kultreporter ohnehin nie.











Link kopiert



Nach der Fußball-WM in Katar im Winter 2022 erklärte Béla Réthy (67) seinen Rücktritt als TV-Kommentator - nach über 30 Jahren am Mikrofon. Doch die Rente währt nicht lange: Für die Heim-EM holt MagentaTV den Kultreporter zurück. Dies gab der TV- und Streaminganbieter in einer Pressemitteilung bekannt. MagentaTV startet bereits am 15. April 2024 den ersten von drei geplanten Kanälen zur Europameisterschaft. "Fussball.TV 1" soll auf die EM einstimmen, die am 14. Juni 2024 in München beginnt.