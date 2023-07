1 In Stuttgart stecken sich viele Kinder mit dem Coronavirus an – aber auch viele Erzieherinnen und Erzieher. Den Trägern geht das Personal aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Während Politik und Gesellschaft über Lockerungsmaßnahmen streiten, ist in der Kinderbetreuung schon jetzt Land unter. Der Alltag besteht aus Schließungen und Notgruppen. Die Evangelische Kirche schickt einen Brandbrief an die Eltern.









Jörg Schulze-Gronemeyer muss fast schon lachen. Doch es schwingt Fassungslosigkeit mit, als er die jüngste Nachricht liest, die er gerade eben bekommen hat. „Jetzt stecken sich sogar schon vierfach geimpfte Mitarbeiter mit Corona an und fallen aus“, sagt der Abteilungsleiter für Jugend und Soziales bei der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Die Lage in den Kindertagesstätten wird täglich prekärer.