Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt: Eindrucksvolle „Pforte zur Altstadt“ geplant

Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt

6 Die zwei neuen Gebäude mit dem Durchgang in der Mitte sollen sich in das Gesamtensemble am Wilhelmsplatz integrieren. Foto: LBBW Immobilien/Baumschlager Eberle

Die Pläne für die Neubebauung des Kaufhof-Areals nehmen Gestalt an. Der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs wurde nun gekürt. Der Baubeginn am Wilhelmsplatz könnte bereits 2025 erfolgen.











Die Neubebauung auf dem Kaufhof-Areal am Cannstatter Wilhelmsplatz nimmt sprichwörtlich Gestalt an. Nun wurde der Sieger des eigens für das städtebaulich herausragende Projekt von der LBBW Immobilien Development GmbH ausgerufene Architektenwettbewerb gekürt. Der Entwurf sieht eine Bebauung mit zwei Einzelgebäuden vor, die einen Übergang zwischen der Altstadt und dem Wilhelmsplatz darstellt. Sollte alles glatt gehen, könnte so bis 2027 im Herzen von Bad Cannstatt neuer Platz für Büros und Geschäfte entstehen.