Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt

Das Zuschütten der Baugrube hätte rund eine halbe Million Euro gekostet.

Die LBBW Immobilien Development GmbH lobt im Sommer einen Wettbewerb für das 4000 Quadratmeter große Grundstück aus. Da kein neuer Bebauungsplan nötig ist, soll der Bauantrag Anfang 2024 gestellt werden.









Die Cannstatter Einzelhändler konnten Ende Februar durchatmen. Das 4000 Quadratmeter große Kaufhof-Gelände am Wilhelmsplatz hat nur noch einen Besitzer. Endlich, denn fünf Jahre lang dauerten die zähen Verkaufsverhandlungen, bevor sich die drei Eigentümer einig wurden. Jetzt gehört das städtebaulich herausragende Grundstück der LBBW Immobilien Development GmbH, die in den kommenden Jahren die Flächen neu bebauen will.