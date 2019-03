1 Nach ihrem Verschwinden am 12. Februar hatten die Ermittler zunächst vermutet, die Jugendliche sei wegen eines Streits nicht nach Hause zurückgekehrt. Foto: dpa

Mitte März startete eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Katharina. Jetzt hat sich die 15-Jährige bei ihrer Mutter gemeldet – und sich zu den Umständen ihres Verschwindens geäußert.

Langwedel - Ein seit sechs Wochen vermisstes Mädchen aus Langwedel in Niedersachsen ist wieder da. Die 15-jährige Katharina habe sich bei ihrer Mutter und zwei Freundinnen gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ihren eigenen Angaben geht es ihr gut. Ersten Befragungen zufolge hat sie sich freiwillig in der Familie eines neuen Freundes in Schleswig-Holstein aufgehalten, erklärten die Beamten.

Die Umstände ihres Verschwindens

Nach ihrem Verschwinden am 12. Februar hatten die Ermittler zunächst vermutet, die Jugendliche sei wegen eines Streits nicht nach Hause zurückgekehrt. Mitte März starteten sie eine Öffentlichkeitsfahndung, weil eine Straftat nicht mehr auszuschließen war. Katharina wurde am Dienstag in polizeiliche Obhut genommen. Sie soll nun genauer zu den Umständen ihres Verschwindens sowie zu ihrem Aufenthaltsort in den vergangenen Wochen befragt werden. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Polizeiangaben bisher nicht vor.