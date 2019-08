1 Der 21-Jährige wird auf offener Straße erschossen. Foto: dpa

Ein 26-Jähriger hat einen Mann auf offener Straße in Kassel erschossen. Auslöser war vermutlich ein eskalierender Streit. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Kassel - In Kassel hat ein 26 Jahre alter Mann in der Nacht zum Donnerstag auf offener Straße einen 21-Jährigen erschossen. Spezialeinsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter nach einem Zeugenhinweis in seiner Kasseler Wohnung festnehmen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Auslöser der Tat war demnach offenbar ein eskalierender Streit.

Der Tatverdächtige sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Leichnam des Getöteten sollte obduziert werden.