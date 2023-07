1 Der Laden läuft, heißt es – trotzdem läuft er wahrscheinlich bald weg, der Karstadt in der Esslinger Bahnhofstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Die Unternehmensleitung von Galeria Karstadt Kaufhof sieht „keine Fortführungsperspektive“. Gewerkschaft Verdi und Betriebsrat sondieren trotzdem Möglichkeiten, wie es auf dem Esslinger Karstadt-Areal weitergehen könnte.









Wer etwas über den aktuellen Stand der Dinge bei der Esslinger Karstadt-Filiale erfahren will, stochert im Trüben. In dieser Trübsal will die Gewerkschaft Verdi und ihr zufolge auch der Esslinger Karstadt-Betriebsrat das flackernde Licht der Hoffnung nicht ganz erlöschen lassen, obwohl die Schließung der Filiale zum 31. Januar 2024 im Rahmen des Insolvenzverfahrens von Galeria Karstadt Kaufhof beschlossene Sache scheint. „Ich finde es trotzdem viel zu früh, den Karstadt-Standort Esslingen abzuschreiben“, sagt Friedrich Andreas, zuständig für den Handel im Verdi-Bezirk Fils-Neckar-Alb. Der Esslinger Betriebsrat selbst, ist zu hören, will sich derzeit nicht gegenüber Medien und der Öffentlichkeit äußern.