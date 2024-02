Karriere mal anders in Leonberg-Höfingen: Wie ein BWL-Studenten die Erfüllung im Metzgerberuf findet

Karriere mal anders in Leonberg-Höfingen

1 Immer nur am Laptop zu sitzen ist ihm zu langweilig: Max Pecoroni hat seine neue Berufung als Metzgermeister im Familienbetrieb Hess in Höfingen gefunden. Foto: Simon Granville

Max Pecoroni ist fast schon in der Industrie. Dank der Liebe entdeckt er die Kreativität des Fleischerhandwerks. Jetzt ist er einer der besten Absolventen der Meisterschule und schickt sich an, die Traditionsmetzgerei Hess in Leonberg-Höfingen zu übernehmen.











Die Liebe geht mitunter nicht nur wundersame Wege. Nein, sie verändert auch ganze berufliche Laufbahnen. So hätte Max Pecoroni vor fünf Jahren sich kaum vorstellen können, dass er einmal einen klassischen Handwerksberuf erlernen wird. Damals studierte der junge Mann in Stuttgart Betriebswirtschaftlehre und Chinesisch als Fremdsprache. Aussichtsreiche Perspektiven, um in der nach Fernost orientierten Exportindustrie einen lukrativen Job zu bekommen.