Karneval: Kölner Jungfrau fällt an Rosenmontag aus

1 Jungfrau Frieda vom Kölner Dreigestirn kann am Rosenmontag nicht mitfeiern. Foto: Oliver Berg/dpa

Großes Pech für die Kölner Jungfrau: Ausgerechnet am Tag vor Rosenmontag muss sie im Krankenhaus operiert werden.











Köln - Das Kölner Dreigestirn ist für die restlichen Karnevalstage auf ein Duo reduziert: Jungfrau Frieda muss am Sonntag am Hüftgelenk operiert werden und kann deshalb auch nicht am Rosenmontagszug teilnehmen. Die Ärzte hätten Frieda - die eigentlich ein Friedrich ist - absolute Bettruhe verordnet, teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Samstag mit. Prinz Sascha I. und Bauer Werner würden die Auftritte für den Rest der Session allein absolvieren.