1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Karlsruhe schlägt ein Mann mehrfach brutal mit einer Eisenstange auf den Kopf eines Nachbarn ein, um ihn zu töten. Das ist über die Attacke bekannt.









Ein Mann soll in Karlsruhe mehrfach mit einer Eisenstange auf den Kopf und Oberkörper eines Nachbarn geschlagen und so versucht haben, diesen zu töten. Zwei Polizisten hätten sich zufällig in der Nähe befunden und den mutmaßlichen Angreifer festnehmen können, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.