Kaputte Rolltreppe an Universität Stuttgart: Prämiertes Meme veralbert Wettbewerb der Deutschen Bahn

Kaputte Rolltreppe an Universität Stuttgart

7 Das ausgezeichnete Meme wird an der Haltestelle Universität präsentiert. Die Preisverleihung wurde zu einem kleinen Medienspektakel. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Deutsche Bahn hat mit der Studierendenvertretung das beste Meme an der Haltestelle Universität ausgezeichnet. Fahrgäste machen sich seit einiger Zeit über die kaputte Rolltreppe lustig. Dieses Meme wurde ausgewählt.











Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag in Stuttgart an der fast schon berühmten S-Bahn-Haltestelle Universität den Gewinner ihres Meme-Wettbewerbs gekürt. Nach der Vorauswahl einer Jury, die unter anderem aus einem Medienprofessor und Vertretern der Bahn bestand, wurde auf Instagram abgestimmt. Gekürt wurde dann ausgerechnet jenes Werk, das sich darüber lustig macht, dass die Bahn einen Meme-Wettbewerb veranstaltet hat statt die Rolltreppe zu reparieren.