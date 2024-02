Kandidatur wirft Fragen auf: Den Landrat zieht es nach Stuttgart

1 Für eine gute Sache hat der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier vor einiger Zeit im Supermarkt an der Kasse mitgeholfen. Bald dürfte er auch als Regionalrat neue Erfahrungen sammeln. Foto: (/Ralf Poller)

Der Ludwigsburger Kreishauschef Dietmar Allgaier will für die CDU in die Regionalversammlung gewählt werden. Besteht da ein Interessenskonflikt?











Link kopiert



Die Nominierungsversammlung geht erst Anfang März über die Bühne, ist aber im Grunde nur eine Formalie. Es ist längst ausgemachte Sache, dass der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier einer der Spitzenkandidaten der CDU bei der Wahl zum Regionalparlament am 9. Juni sein soll. Eine Nachricht, die den einen oder anderen Beobachter des kommunalpolitischen Geschehens kurz aufhorchen ließ – und ins Grübeln brachte. Manövriert sich Allgaier damit in bestimmten Fällen nicht in einen Interessenskonflikt hinein, wenn er in Stuttgart im Sinne der ganzen Region entscheiden soll, aber damit unter Umständen Befindlichkeiten im Landkreis verletzt? Böse Zungen könnten darüber hinaus fragen, ob der seit 2020 amtierende Allgaier mit seinem eigentlichen Job nicht ausgelastet ist.