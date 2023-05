Foto: Gov. of Alberta Fire Service/The Canadian Press via AP/dpa

Mehr als 100 Waldbrände wüten in der westkanadischen Provinz Alberta. Die Brandbekämpfer sind im Dauerstress. Und dabei hat der heiße, trockene Sommer noch gar nicht angefangen.

Im Westen Kanada brennt es lichterloh. Mehr als 100 Waldbrände melden die Behörden allein in der westlichen Provinz Alberta. Etwa ein Drittel davon sei außer Kontrolle. Weil sich die Flammen weiter ausbreiten, mussten fast 30 000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Dort zu bleiben wäre gefährlich.

Zu den evakuierten Städten gehört Drayton Valley mit 7000 Einwohnern rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Edmonton in der Provinz Alberta.

Rund 550 Kilometer nördlich von Edmonton zerstörte das Feuer in der Ortschaft Fox Lake 20 Häuser, ein Geschäft und eine Polizeiwache. Die Bewohner wurden per Boot und Hubschrauber in Sicherheit gebracht.

Das ganze Ausmaß der Schäden war aber noch gar nicht abzuschätzen, da einige Gebiete wegen Rauch und Flammen noch gar nicht zugänglich waren, wie der Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Alberta, Colin Blair, erklärt.

Albertas Regierungschefin Smith hatte wegen der „beispiellosen“ Situation am Samstag (6. Mai) den Ausnahmezustand ausgerufen. Alberta habe einen so heißen und trockenen Frühling erlebt, dass in den Wäldern ein paar Funken reichten, „um wirklich furchterregende Brände auszulösen“.

Derweil konnten im Kampf gegen die Flammen erste Erfolge erzielt werden. Im Süden der Provinz habe es vereinzelte Regenschauer gegeben, sagte Christie Tucker, Leiterin der Feuerschutzbehörde Alberta Wildfire in Edmonton. „Das hat es den Feuerwehrleuten ermöglicht, in bestimmte Zonen vorzustoßen, denen sie sich bisher wegen der extremen Brände nicht nähern konnten.“

Diese „gute Nachricht“ betreffe aber nur den Süden von Alberta, nicht den Norden, wo weiterhin extrem schwierige Bedingungen herrschten. Bei ihrem Kampf gegen die Brände konzentrieren sich Feuerwehr und Rettungskräfte auf die bewohnten Gebiete.

Auch in der Nachbarprovinz British Columbia mussten Menschen ihre Häuser verlassen, weil zwei Waldbrände außer Kontrolle geraten waren. Die Behörden erwarten, dass starker Wind die Flammen in den kommenden Tagen weiter anfachen wird.

Der Westen Kanadas wird seit einigen Jahren immer wieder von extremen Wetterereignissen heimgesucht, die sich nach Expertenangaben durch den Klimawandel in Intensität und Häufigkeit verstärken.