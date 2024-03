Christian „The Kelt“ Jungwirth siegt in seiner Heimat

Kampfsport MMA in Stuttgart

1 Christian Jungwirth trainierte viel für den Kampf in Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der ehemalige VfB-Fußballer Christian Jungwirth feiert einen Heimsieg. Bei der Kampfsportveranstaltung Mixed Martial Arts (MMA) vor 13 000 Zuschauern in der Schleyerhalle gewinnt er nach fünf Runden gegen den Slowaken Robert Pukac.











Link kopiert



Christian „The Kelt“ Jungwirth hielt in einer Hand eine Deutschland-Fahne, in der anderen das Mikrofon und teilte seine Botschaft den 13.000 Kampfsportfans in der Stuttgarter Schleyerhalle mit: „Es geht immer weiter, egal wie hart das Leben ist. Wenn ihr ein Ziel habt, verfolgt es zu 100 Prozent.“