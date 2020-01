Brand am Feuersee in Stuttgart-West Ausgediente Weihnachtsbäume brennen lichterloh

Meterhohe Flammen sorgen am Donnerstagabend am Feuersee in Stuttgart-West für Aufsehen. Ausgediente Weihnachtsbäume sind an einer offiziellen Sammelstelle aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.