Proteste gegen Motorradlärm in der Region Stuttgart werden lauter

Die Motorradsaison hat begonnen. Spätestens am vergangenen Wochenende haben die Zweiradfreunde angesichts des frühsommerlichen Wetters ihre fahrbaren, oft ziemlich lauten Untersätze aus dem Winterschlaf geweckt. Wie in jedem Jahr drohen nun wieder Konflikte mit Bürgern, die sich in ihrer sonntäglichen Ruhe gestört fühlen.