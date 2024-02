Die 5. Staffel von „Kampf der Realitystars“ flimmert bald über die Bildschirme. Die Produktion gab nun den Cast der diesjährigen Staffel bekannt.

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2024

In diesem Jahr kämpfen 23 Realitysternchen um 50.000 Euro:

Ben Tewaag (Sieger bei „Promi Big Brother“, Moderator und Regisseur)

Jenny Elvers (Schauspielerin, Reality-TV-Darstellerin, Autorin und Moderatorin)

Tanja Tischewitsch (Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin)

Elsa Latifaj („Germany’s Next Topmodel!“, „Forsthaus Rampensau Germany“

Noah Cremer (TikToker „noahbibbles“)

Kevin Schäfer („Prince Charming“ und „Good Luck Guys“)

Keno Veith (Content Creator und Blogger)

Theresia Fischer („Germany’s Next Topmodel)

Valencia Stöhr („Big Brother“)

Maurice Dziwak („Love Island“, „Are You The One – Realitystars in Love“, „Das Sommerhaus der Stars“)

Calvin Kleinen (Reality--TV-Darsteller)

Cecilia Asoro (Model und Reality-TV-Darstellerin)

Aleks Petrovic (Reality-TV-Darsteller)

Silva Gonzalez (Sänger bei „Hot Banditoz“)

Isi Glück (Ballermann-Star)

Annemie Herren (Schwester von Willi Herren)

Lilo von Kiesenwetter (Hellseherin und Kartenlegerin)

Christoph Oberheide („Köln 50667“)

Gisele Oppermann (Model und Reality-TV-Darstellerin)

Colleen Schneider („Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“)

Chris Manazidis (Mitgründer von „BullshitTV“)

Heidi und Heike Kapuste (Die Superzwillinge)

Nina Anhan (Frau von Rapper Haftbefehl)

Wann startet die diesjährige Staffel von „Kampf der Realitystars“?

Noch wurde das Startdatum nicht bekanntgegeben, allerdings kann man sich an den Ausstrahlungsterminen vom Vorjahr orientieren. Startschuss war hier der 12. April 2023. Die Folgen wurden mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt und auf RTL+ schon eine Woche im Voraus.

Wer hat „Kampf der Realitystars“ bisher gewonnen?

Nachfolgend sind alle Sieger sowie der 2. und 3. Platz in Klammern der bisherigen Staffeln aufgelistet:

Staffel 1: Kevin Pannewitz (Sam Dylan, Kate Merlan)

(Sam Dylan, Kate Merlan) Staffel 2: Loona (Andrej Mangold, Claudia Obert)

(Andrej Mangold, Claudia Obert) Staffel 3: Elena Miras (Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich)

(Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich) Staffel 4: Serkan Yavuz (Sascha Sirtl, Eva Benetatou)

Darum geht es bei „Kampf der Realitystars“

Prominente Teilnehmer leben zusammen für mehrere Wochen in einer Sala in Thailand und kämpfen in den verschiedensten Spielen um eine Siegprämie von 50.000 Euro. Dabei müssen sich die Teilnehmer in jeder Folge in der sogenannten „Stunde der Wahrheit“ gegenseitig nominieren. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird vom Spiel eliminiert. Im Verlauf der Show stoßen weitere Teilnehmer hinzu. Wer am Schluss übrig bleibt, fliegt mit dem Preisgeld nach Hause.