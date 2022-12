1 Der Vater von Fußballprofi Kai Brünker wird in Villingen gesucht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei sucht den 61-jährigen Vater von Fußballprofi Kai Brünker. Der 61-Jährige wurde zuletzt am 23. Dezember in Villingen gesehen. Sein Sohn hat die Bevölkerung um Hilfe gebeten.















Link kopiert

Der aus Villingen-Schwenningen stammende Fußballprofi Kai Brünker vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg vermisst seit den Weihnachtstagen seinen Vater. Dieser sei letztmals am Abend des 23. Dezember in einer Gaststätte in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden und seitdem nicht auffindbar, bestätigte am Dienstag das Polizeipräsidium Konstanz der Deutschen Presse-Agentur.

Nachdem sich der 61-Jährige von dem Lokal auf den Weg nach Hause begeben hätte, sei er nicht mehr gesehen worden. Man gehe derzeit von einem Unfall aus. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Die Polizei suche derzeit intensiv nach Brünkers Vater und setze dabei auch Rettungshunde und Hubschrauber ein, erklärte der Sprecher. Zudem werde versucht, sein Mobiltelefon zu orten. Kai Brünker, der seit 2020 für Magdeburg spielt, hat derweil die Bevölkerung über Instagram um Hinweise gebeten. „Jeder Hinweis ist wichtig. Falls jemandem was Ungewöhnliches aufgefallen ist, bitte melden“, schrieb der Fußball-Profi.