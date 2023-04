Kaffee in Stuttgart

Nach dem Osteressen mit der Familie tut ein Spaziergang durch den Kessel oftmals gut. Am besten steuert man dabei geradewegs in eins der zahlreichen Cafés und schlemmt direkt weiter. Diese Locations sind auch an den Feiertagen geöffnet.

Café Moulu

Mit selbst gebackenem Kuchen und durchgehendem Frühstück hat das Café Moulu auch an Ostern geöffnet.

Café Moulu, Senefelder Straße 58, Stuttgart-West, Fr, So, Mo 10-18, Sa 9-18 Uhr

Fritz

„Breakfast all day everyday“ ist das Motto im Fritz. Auch an den Osterfeiertagen kann hier nach Herzenslust geschlemmt werden. Von Pancakes über Müsli und Rührei bis hin zum Luxusfrühstück ist das Angebot sehr vielseitig. Den Kaffee bezieht das Fritz von der Behindertenwerkstatt Cafésito.

Fritz, Nadlerstraße 4, Stuttgart-Mitte, Fr-Mo 11-16 Uhr

Vhy!

Das Vhy! hat sich für die Ostertage etwas Besonderes überlegt. Am Ostersonntag wird ein 3- oder 4-Gänge-Menü serviert. Seit Mitte März kann man hier auch wieder brunchen. An Ostern nicht nur Samstag und Sonntag, sondern auch am Ostermontag. Alles wie immer rein pflanzlich.

Vhy!, Reinsburgstraße 13, Stuttgart-West, Frühstück: Sa-Mo 9.45-15, Restaurant: Mi-So 17.30-22 Uhr

Caffè-Bar

Wer die Feiertage zu Hause verbringt, kann in der Caffé-Bar ein Stück Italien genießen. Das Café feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen in Stuttgart und ist damit ein alter Hase im Kessel. Bei Espresso oder Aperol Spritz kommt garantiert Urlaubsfeeling auf.

Caffè-Bar, Torstraße 27, Stuttgart-Mitte, Fr 12-2, Sa 9-3, So 12-0, Mo 12-1 Uhr

Kaleya

Frische Zutaten von regionalen Herstellern treffen auf fairen Kaffee. Das Café Kaleya verwöhnt auch an den Osterfeiertagen seine Gäste mit Bowls, Pancakes, Sandwiches, Rührei und vielem mehr.

Kaleya, Neckarstraße 240, Stuttgart-Ost, Fr-Mo 9-16 Uhr

Tatti

Das Tatti hat täglich geöffnet, auch an Ostern. Hier gibt’s Sandwiches, Kuchen und Croissants mit verschiedenen Füllungen. Kaffeeliebhaber kommen hier natürlich auch nicht zu kurz. Lässt sich die Sonne an Ostern blicken, lädt der große Außenbereich zum Sonne tanken ein.

Tatti Stay & See, Pierre-Pflimlin-Platz 3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa ab 8 Uhr, So ab 11

Taraba

Wer sich zu Ostern mit selbst gemachten Kuchen und Kaffee aus Skandinavien verwöhnen möchte, ist im Taraba genau richtig. In gemütlicher Atmosphäre lassen sich hier die Feiertage entspannt genießen.

Taraba, Neckarstraße 216, Stuttgart-Ost, täglich 10-17 Uhr