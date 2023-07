1 Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es für Gabriel Brommer kein Halten mehr. Foto: privat

Der Waiblinger Gabriel Brommer ist erst 16 Jahre alt und hat trotzdem schon eine eigene Medienagentur, die ziemlich gut läuft. Zur Schule geht er quasi nur noch nebenbei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war dieser eine Moment, der für Gabriel Brommer alles veränderte. Der Moment, in dem er sich die Kamera seines Vaters schnappte und anfing, darauf Bilder zu bearbeiten. Prompt war seine Leidenschaft geweckt. „Wir, also mein Bruder und ich, waren damals schon auf Instagram unterwegs und wollten unsere Bilder und Videos bearbeiten und richtig cool machen. Und wenn wir was machen, dann richtig und mit viel Ausdauer“, sagt Gabriel Brommer, für den die Leidenschaft mittlerweile zum Geschäft geworden ist.