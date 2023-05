1 Gionatan Curia benötigt dauerhaft ein Sauerstoffgerät. Hund Balu weicht ihm nicht von der Seite. Foto: Ralf Poller/Avanti

Gionatan Curia aus Steinheim im Kreis Ludwigsburg braucht eine neue Lunge. Obwohl der 26-Jährige seit seiner Geburt schwer krank ist, hat er den Lebensmut nicht verloren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In dunklen Momenten hat Gionatan Curia schon manchmal gehadert, gen Himmel geblickt und gefragt: warum ausgerechnet ich? Von Geburt an litt er an einem Interferon-Gamma-Rezeptor-Defekt. „Das ist eine Knochenmarkerkrankung. In ganz Deutschland war ich der Einzige, der das hatte“, sagt der Steinheimer.