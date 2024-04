1 Vorbereitung auf den Umzug nach Almanya: Deutschkurs am Goethe-Institut in Istanbul Foto: Susanne Güsten

Unter jungen Türken ist das Interesse an Deutschland so groß wie nie. Hochqualifizierte Fachkräfte wollen das Land verlassen, auch viele junge Ärzte und Ingenieure. Angesichts der Wirtschaftskrise und der politischen Verhältnisse am Bosporus versprechen sie sich in Deutschland ein besseres Leben.











– Meryem schlägt das Heft auf und überfliegt ihre Notizen. Hinter der jungen Frau sind aus dem Fenster des Goethe-Instituts in Istanbul das Goldene Horn, die Hagia Sophia und die Blaue Moschee zu sehen. Doch Meryem blickt nach vorne: auf die Zwischenprüfung in ihrem Deutschkurs heute und auf eine Zukunft in Deutschland. „Wie alle in diesem Raum will ich in Deutschland leben“, sagt die 33-jährige Zahnärztin und blickt in die Runde ihrer Mitschüler – lauter junge Ärzte und Ingenieure, die nach Deutschland übersiedeln möchten.