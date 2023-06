Daheim in der Unterführung

Junge Obdachlose in Stuttgart

4 In Bad Cannstatt, zwischen zwischen der Wilhelma und dem Wasen, haben die Obdachlosen eine Zeit lang gewohnt. Foto: Maja Schirrl

Lesenswert aus dem Plus-Archiv: Missachtet, misshandelt, missbraucht. Eine Gruppe Jugendlicher auf der Suche nach Geborgenheit. Sie finden sie in einer Cannstatter Unterführung, doch ihr Glück ist nicht von Dauer.









Stuttgart - Um Mitternacht torkelt ein Betrunkener in ihre Welt, Schnapsflasche in der Hand, das Gesicht eine fahle Fratze. Er schreit: „Hier soll Dunkelheit herrschen!“ Zwölf Gestalten schrecken aus Schlafsäcken hoch, den Kerl im Blick, der auf sie zukommt, die Flasche drohend erhoben. Bevor er zuschlagen kann, rappeln sich zwei von ihnen auf und stellen sich ihm in den Weg. Der Fremde stutzt, verschluckt den nächsten Schrei und taumelt davon.