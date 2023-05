1 Anna Braun setzt sich mit Künstlicher Intelligenz auseinander. Foto: privat

Anna Braun aus Marbach ist ein kleiner Star auf Instagram und Tiktok. Mit einem Buch ist sie ebenfalls erfolgreich. Und das, obwohl sie sich mit eher schwerer Kost beschäftigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Anna Braun lädt mehrmals pro Woche Videos bei Tiktok und Co. hoch, kann dort auf eine große Fanbase zählen. Alleine auf Instagram folgen der 22-Jährigen fast 50 000 Menschen. Man könnte also leicht den Fehler machen, die Marbacherin in eine bestimmte Schublade zu stecken: oberflächlich, nur auf Klicks aus. Dabei verkörpert die Studentin genau das Gegenteil von einem gehaltlosen, dauerschnatternden Influencer. Die junge Frau spricht in ihren kurzen Filmen über ein Thema, auf das die breite Masse sonst nicht unbedingt anspringt und über das sie zusammen mit ihrem Bruder nun sogar ein Buch geschrieben hat, das in Fachkreisen reüssiert hat: Künstliche Intelligenz (KI).