1 Sanna Schubert mit einem Mantel aus der Kollektion „we are not unisex but girls are hunters“. Foto: factum/Andreas Weise

Sanna Schubert ist nach Stationen in Fashionmetropolen wie Antwerpen und Florenz wieder zurück im Kreis Ludwigsburg, ihrer Heimat. Die 30-Jährige setzt auf tragbare Mode aus natürlichen Materialien – und hat eine Botschaft an alle Frauen.









Ludwigsburg - H &M, Tally Weijl, C&A: In der Ludwigsburger Wilhelm-Galerie reiht sich Kette an Kette, wuseln Menschen mit prall gefüllten Tüten. Im Hintergrund läuft Chartmusik. In einer Wohnung nur wenige Meter von dem Konsumtempel entfernt hängt ebenfalls Kleidung an Bügeln. Doch es ist ruhig, in der Luft liegt der Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Und das Einzige, das sich reiht, ist Einzelstück an Einzelstück.