Jugendliche am Bahnhof in Freiberg attackiert

1 Nach dem Tritt stieg der Unbekannte in die S4 ein. Foto: Imago/STPP

Ein 15-Jähriger und seine Freundin sind am Bahnhof in Freiberg am Neckar von einem Unbekannten belästigt worden. Der Mann wurde schließlich handgreiflich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend am Bahnhof im Freiberg von einem Unbekannten zusammengeschlagen worden. Laut Polizei soll der Jugendliche mit seiner Freundin gegen 17.45 Uhr auf einer Bank am Bahnsteig gesessen haben, als ein fremder Mann anfing das Mädchen verbal zu belästigen. Mehrere Zeugen hatten später ausgesagt, dass der Unbekannte den 15-Jährigen attackierte, diesem gegen das Bein trat und ihn schubste. Abschließend trat der Mann dem am Boden liegenden Jugendlichen gegen den Kopf, eher er in die S 4 in Richtung Marbach stieg.