Die Skater an den Wagenhallen werden vertrieben. Finden sie eine neue Heimat? Oder sind Parkplätze wichtiger. Was ein Armutszeugnis wäre, findet unser Redakteur Frank Rothfuß











Die böse Jugend von heute. Sie geht nicht wählen. Und wenn, wählt sie das Falsche. Sie ist bräsig und bequem, engagiert sich nicht. So die Klagen. Doch was passiert eigentlich, wenn die Jugend sich kümmert, sich einbringt? So wie die Basketballer im Stuttgarter Osten? Denen hat man den Platz nach Klagen von neu zugezogenen Anwohnern gesperrt. Seitdem suchen sie eine Alternative. So wie die Skater an den Wagenhallen, die ihren Skate-Park Nordyi ganz alleine, ohne irgendwelche Hilfe der Stadt gebaut und verwaltet haben; und die nun heimatlos werden, weil ihr kleines selbst geschaffenes Paradies für den Bau der Interimsoper gebraucht wird.